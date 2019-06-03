نيللي كريم تتحدث عن ظهورها في فيلم "كازابلانكا"

أكدت الفنانة المصرية نيللى كريم أنها سعيدة بالمشاركة كضيفه شرف في فيلم "كازابلانكا" الذي تقرر طرحه فى عيد الفطر المقبل، موضحة: أقدم مشهدين في الفيلم؛ وأنا لم أرهم حتى الآن ولكنى سعيدة لأمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار والمخرج بيتر ميمي ولباقى طاقم العمل.

وأضافت: "أمير كرارة تحدث معي للظهور كضيفة شرف و هو صديقى جدا و كنت شاهدت البرومو الخاص بالفيلم وكان رائعا للغايه والمخرج بيتر ميمى عامل شغل تحفة و طبعا مجموعة كبيرة من النجوم جميعهم أصدقائي".

وعن المنافسة القوية بين الأفلام فى العيد قالت: "أتمنى أن كل الأفلام تحقق النجاح فهناك مساحة كبيرة لكل الأفلام" .

فيلم كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وبطولة مصطفى شعبان، غادة عادل، عمرو عبد الجليل،إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

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