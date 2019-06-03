داليا البحيري توزّع ثياب العيد على أطفال الصعيد

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"إبلاف" من القاهرة: حرصت الفنانة داليا البحيري على المشاركة في الأعمال الخيرية التي تقوم بها إحدى الجمعيات بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر. حيث شاركت في توزيع الملابس الجديدة على العائلات الفقيرة بقرى محافظة المنيا مع أعضاء الجمعية في جولات بالقرى ضمن دورها الإجتماعي في المبادرات الإنسانية.

بُذكر أن "البحيري" اعتادت المشاركة مع الجمعيات الخيرية، لكنها تواجدت للمرة الأولى في الصعيد من خلال هذا النشاط المباشر مع الأطفال.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.