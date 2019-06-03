شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل زلزال الحلقة 28.. حلا شيحة مصابة بمرض يمنعها من الإنجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتد الصراع بين "خليل" ماجد المصرى، و"زلزال" محمد رمضان فى أحداث الحلقة الـ28 من مسلسل زلزال الذى يذاع على قنوات dmc يومياً خلال أيام شهر رمضان، وشهدت الحلقة رومانسية متواصلة بين زلزال وصافيا - حلا شيحة بعد زواجهما فى الحلقة الـ27، ويحاول زلزال التغلب على "خليل" بعد ما تدخل لمنع التجار أن يتعاونوا معه ليتسبب فى الخسارة لزلزال مرة أخرى.

وحاول التجار في سوق الجملة الذي يعمل فيه "زلزال" أن يدبروا مكيدة له، حتى لا يكبر في السوق أكثر من مما حقق منذ أن أتى إليهم، واكتشف "زلزال" أن زوجته "صافية" مريضة بعيب خلقي في القلب، وهو ما أدخله في حالة صدمة كبيرة، بعد علمه بصعوبة انجابها

كما ينجح زلزال فى التغلب على خليل ويقع الأخير فى حرب بين زوج ابنته قاسم – محمد سليمان بعد زواجه ابنة الخادم عبد البصير، ويواصل ربيع – فى الوقيعة بين أفراد عائلة خليل وزيادة الخلافات بينهم ويفضح تلاعب الدكتور عبد الحليم – محمود حجازى ويجعل الحرب مشتعلة.

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وانتهت الحلقة بتعرض خليل – ماجد المصرى لعملية نصب من زوج ابنته "أمل"، بعد ما دخل معه فى عملية تصدير كبيرة كانت عبارة عن نصب بواسطة سميرة مقرون.

مسلسل "زلزال" من بطولة محمد رمضان وحلا شيحة ونسرين أمين وهنادي مهنا وماجد المصري ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي.

تدور أحداث المسلسل خلال عام 1992 بعد الزلزال الشهير الذي ضرب البلاد وتسبب في انهيار المنزل الذي يسكن فيه بطل العمل مع والده وذلك قبل أن يتم تسجيل ونقل ملكيته إلي العائلة، ويرفض البائع تسليم أرض البيت إلي عائلة الوالد الذي توفى جراء إنهيار المنزل.