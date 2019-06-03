شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يحتفلون بالعرض الخاص مع أحمد عز لفيلم "الممر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم أحمد عز بفيلمه الجديد "الممر"، للمخرج شريف عرفة فى إحدى دور السينما بالتجمع الخامس، وسط عدد كبير من النجوم مع أبطال وصناع الفيلم، وكان أبرز الحاضرين، الشاعر أمير طعيمة، المخرج شريف عرفة، المنتج هشام عبدالخالق، أحمد عز، أحمد رزق، أحمد صلاح حسني، إياد نصار، محمود حافظ، أحمد رزق، أمير صلاح الدين، أحمد فلوكس، محمد فراج، محمد جمعة، الموسيقار عمر خيرت".

وحضرالعرض الخاص للفيلم كلا من: "المخرجة إيناس الدغيدي، الدكتور خالد عبدالجليل، إلهام شاهين، المنتج حسين القلا، هنادي مهنى، حميد الشاعري، هنا شيحة، شيري عادل، الإعلامية منى الشاذلي، الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، المنتج محمد حفظي، عباس أبو الحسن، المخرج عمرو عرفة، المخرج خيري بشارة، الفنان أمير شاهين، وتامر فرج، هنا شيحة، وايمن سلامة وأحمد خالد صالح وسوزان نجم الدين، ووزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم، وعباس أبو الحسن.

فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوارالفيلم وقام بتأليف الأغانى الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

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يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.