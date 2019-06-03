شكرا لقرائتكم خبر عن علامة استفهام الحلقة 28.. محمد رجب يقتل اسلام حافظ بكيس بلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "علامة استفهام"، قتل "نوح الشواف" محمد رجب لـ "يعقوب الغول" مؤمن نور، داخل الديسكو بعد الظن بأنه قتل شقيقه "جاسر" محمد ناصر، وبعد علم "رحاب" ميرهان حسين بأمر قتل "يعقوب" قررت الذهاب لمقابلة "سامح" هيثم أحمد زكى لأول مرة منذ بداية حلقات المسلسل.

وطلب "نوح" بعد ذلك من "عشماوى" سائق التاكسى أن يذهب به إلى المصحة النفسية، لمقابلة "قنديل" للانتقام منه وقتله، الأمر الذى لم يكن غريبا على "قنديل" وذهب "نوح" إلي المصحة وبمعاونة بعض الأشخاص داخلها قام بوضع "كيس بلاستيك" على وجه "قنديل" حتى لفظت أنفاسه .

مسلسل "علامة إستفهام" يعرض على قنوات الحياة cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.