كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارول سماحة تهنئ نجوم دراما رمضان بنجاح أعمالهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأت النجمة اللبنانية كارول سماحة، نجوم الأعمال الدرامية في لبنان لموسم رمضان هذا العام. وعبر حسابها على موقع "تويتر" غرّدت كارول للنجوم نادين نسيب نجيم، قصي خولي، تيم حسن وسيرين عبد النور.

فكتبت كارول لنادين: "عندما يجتمع الجمال، الحضور القوي بالموهبة تكون النتيجة: نادين نجيم!! ألف مبروك هالنجاح”، فشكرتها نجيم وكتبت: “شكرًا كارول أقدّر هذا الكلام جدًا، لأن مصدره فنانة محترفة".

ولقصي كتبت: "قصي الخولي، فن الاداء، و قمة الاحتراف!!” فردّ عليها: “الرائعة كارول شكرًا جزيلا على كلامك المحب والمحترف أسعدتني متابعتك للعمل كل الحب”، ولمخرج مسلسل “خمسة ونص” كتبت: “تحية للمخرج اللبناني المختلف و المتميز".

أمّا لسيرين فكتبت: "متميزة ومتألقة أكثر من أي وقت… مبروك هالعودة القوية سيرين”، فردّت عليها: “شكراً كارول كتير انبسطت بتغريدتك وبعتبرها شهادة أحبك".

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ولتيم حسن فكتبت: “تيم حسن الفنان الخلوق ، متقمص الشخصيات كالحرباء، يتلون ويتجلى بالاداء !!!! ألف مبروك !!”.

هذا ووجهت كارول سماحة رسالة خاصة إلى المنتج صادق الصباح الذي سبق وتعاونت معه في مسلسل “الشحرورة” منذ سنوات، وأعربت عن سعادتها بنجاح الإنتاج الدرامي اللبناني هذا العام في مختلف أنحاء الوطن العربي، والأصداء الإيجابية لمسلسلي “خمسة ونص” و”الهيبة الحصاد” في مصر.

وكتبت كارول لـ صادق الصباح: "المنتج الكبير الأصيل والذكي الأستاذ صادق الصباح يشعرني اليوم بالفخر عندما أرى أن الدراما اللبنانية أصبحت حديث الشارع العربي وخاصة المصري!!!!! مبروك النجاح الساحق…شي بكبر القلب!!".

من جهته شكر الصباح سماحة على كلامها متمنيًا أن يجمعهما عمل جديد في الفترة المقبلة فكتب: "عزيزتي الفنانة الراقية الصديقة كارول سماحة ، اشكر لفتتك لصدى اعمالنا في مصر الحبيبة وبقية ارجاء الوطن العربي. كما تعلمين يا صديقتي انه عمل جماعي انت عشت معنا التجربة منذ سنوات وعلى امل ان نلتقي بك مرة اخرى قريبا. لك مني أطيب التحيات والتمنيات بعيد الفطر السعيد".