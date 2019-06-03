شاهد .. زفاف آسر ياسين وأبلة فاهيتا

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يونيو 2019 11:02 صباحاً - نشر المصور ” خالد فضة ” جلسة التصوير الجديدة الخاصة بزفاف الفنان ” آسر ياسين ” و ” أبلة فاهيتا ” .. وكتب معلقا عليها : ” الفنان الخلوق النجم آسر ياسين والأرملة الفازة متفجرة الأنوثة أبلة فاهيتا ( الزوجة الثانية ) ” . وترد أبلة فاهيتا عبر حسابها الشخصي على انستجرام : ” وراء كل امرأة عظيمة مز ” . وعلق الفنان آسر ياسين على الصور في حسابه الشخصي على تويتر قائلا : ” سامحيني يا كنزي .. الزوجة الثانية ” . وظهرت أبلة فاهيتا في الصور مرتدية فستانا أبيض مرصعا بالفصوص اللامعة وطرحة طويلة وظهر آسر ياسين مرتديا بدلة سوداء . ووجدت جلسة التصوير تداولا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعلا بين رواده . Advertisements

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