رسالة حزينة من بيرين سات لزوجها.. لحسن الحظ انني أحببتك

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يونيو 2019 11:02 صباحاً - في عيده وجّهت الممثلة التركية رسالة مؤثرة سردت فيها قصة حبها من زوجها المغني كينان دوغول الذي وعلى ما يبدو اصبح طليقها وقالت: “

“في أحد الليالي قلت غالباً وجدت صديق اللعب كنت تنظر لي وعيناك تلمعان، استيقظت ليلاً على صوت الجيتار بدأت أغنية جديدة وانهينا الأغنية سوياً أصبحنا أغنية حب، نشرنا الحب وتغير الجو من حولنا واستمتعنا بذلك، ثم في وقت ما فقدت براءتك وانا خسرت صديق اللعب ورفيق دربي

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> Advertisements F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> https://www.instagram.com/p/ByHwzlJhm_3/happybirthdayKen #nomatterwhatilovedtoloveyou #askaturluseyler A post shared by BErEn Saat (@berenn_saat) on May 31, 2019 at 2:07am PDT



“يقولون متى سيتم الطلاق، لكن لا أحد تساءل عن مشاعر أخرى كالثقة والمسامحة والتخلي، الطلاق أسهل جزء، أنا من الناس التي لا تهتم بالزواج بقدر الإهتمام بالحب، هل مفهوم الحب عندكم النوم على وسادة واحدة ام الموت مع بعض.. شكراً لأنك شاركتني هذه الرومانسية غير العصرية حالياً لا يوجد بداخلي لا غضب ولا ندم ، كنت تستحق كل قطرة دموع نزلت من عيني لحسن الحظ انك ولدت ولحسن الحظ انني أحببتك”