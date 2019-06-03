والد حسام حبيب يثير الجدل بصورة حول حمل شيرين عبد الوهاب

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يونيو 2019 11:02 صباحاً - أثار الطيار المتقاعد ​حسين حبيب​، والد الفنان ​حسام حبيب​ الجدل حول حمل الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ بطفلها الاول من إبنه.

وجاء ذلك بعد أن نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة كان نشرها حسام مؤخراً يظهر فيها برفقة شيرين وهو يغمرها ويضع يده على بطنها.

وكانت الصورة قد أثارت الموضوع بعد أن نشرها حسام عبر صفحته الخاصة، ليعود ويؤكده والده بنشرها، حيث تلقى الكثير من التعليقات التي هنأته بقدوم حفيده، وكان من أبرز التعليقات: “حامل، ألف مبروك يا حسين باشا عقبال ما تولد وتكون جدّ، ألف مليون مبروك يا جدّو”.