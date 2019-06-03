مجزرة المجلس العسكري في السودان

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يونيو 2019 11:02 صباحاً - في بيان أصدره ” تجمع المهنيين السودانيين ” أحد مكونات تحالف الحرية والتعبير الذي ينظم الحركة الاحتجاجية في السودان .. أعلن أن المجلس العسكري الحاكم يحاول فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم بالقوة وسط إطلاق النيران وشب حرائق في خيام المعتصمين .

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وكالة ” رويترز ” صباح اليوم عشرات المعتصمين وهم يفرون من موقع الاعتصام في محيط قيادة الجيش بسبب إطلاق النار .

وذكرت مصادر طبية عن وجود 3 قتلى على الأقل وأكثر من 60 جريح من جراء فض الاعتصام .

وكان قد بدأ هذا الاعتصام منذ شهر إبريل الماضي بعد عزل الرئيس السابق ” عمر البشير ” الذي عزله الجيش بعد 30 عاما من الحكم .. وتولى حكم البلاد حاليا المجلس العسكري الانتقالي الذي يتفاوض مع قوى ” إعلان الحرية والتغيير ” بشأن المرحلة الانتقالية في حكم السودان ولكن لم تصل المفاوضات بين الطرفين إلا إلى طريق مسدود .

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ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى عصيان مدني شامل في البلاد ردا على فض الاعتصام .. ودعا المواطنين للتوجه إلى ساحة الاعتصام لوقف ما وصفه ” بمجزرة ميليشيات النظام ” بعد أن كشف المجلس العسكري عن وجهه الحقيقي ووعوده الكاذبة .. وإنهم سيردوا عليهم بمسيرات سلمية ومقاومة للعنف .

وشهد وسط الخرطوم انتشارا كبيرا لقوات الأمن السودانية وإغلاق عدد من الشوارع في المنطقة .

وفي وقت لاحق كان قد أعلن المجلس العسكري الانتقالي ان الاعتصام فقد طابعه السلمي وأشار إلى تسلل مسلحين إلى ساحة الاعتصام .. وقال نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول ” محمد حمدان دقلو ” أن الجيش السوداني لن يقبل باستمرار الفوضى .