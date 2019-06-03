بعد نجاح “يا بتفكر يا بتحس”.. هل تغني شيرين عبد الوهاب مجددًا باللهجة اللبنانية؟

متابعة بتجـــــــــرد: بدأت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب تعمل على مجموعة من الأغاني الجديدة التي ستضمها إلى ألبومها المنتظر.

وبحسب مصادر خاصة بموقعنا، تسعى شيرين لاختيار أغنية جديدة باللهجة اللبنانية خاصةً بعد النجاح الذي حققته أغنية “يا بتفكر يا بتحس” التي قدّمتها بصوتها كشارة لمسلسل “خمسة ونص”.

ومن المعروف أن شيرين عبد الوهاب غنّت اللبناني لأوّل مرّة في رمضان هذا العام، وحققت أغنية “يا بتفكر يا بتحس” رواجًا واسعًا على مستوى الوطن العربي.

تجدر الإشارة إلى أن شيرين طرحت في صيف 2018 ألبوم “نسّاي” وأطلقت منه فيديو كليبين لأغنيتي “نسّاي” و”حبّه جنّة”.