فن ومشاهير

نادين نسيب نجيم أوّل امرأة تتصدّر غلاف مجلة GQ العالمية

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متابعة بتجـــــــرد: تتصدّر النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم غلاف مجلة GQ الشرق الأوسط لعدد شهر حزيران/يونيو الصادر في الأسواق.

وتعتبر نادين أوّل امرأة تتصدّر غلاف المجلة الشهيرة والتي استضافت عبر صفحاتها أهم وأشهر الفنانين والنجوم الرجال في العالم.

وأعربت نادين نسيب نجيم عن سعادتها بهذه الخطوة وعبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي كتبت بتعليقها على صورة الغلاف: “لا أستطيع أن أكون أكثر فخرًا من كوني أول امرأة توضع صورتها على غلاف مجلة GQ الشرق الأوسط”.

ويأتي لقاء مجلة GQ مع نادين نسيب نجيم بعد النجاح الكاسح الذي حققته بالأعمال الدرامية التي قدّمتها على مدار السنوات الماضية.

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