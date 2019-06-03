نانسي عجرم نجمة أقوى حفلات “موسم جدة” في السعودية

متابعة بتجـــــــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية نانسي عجرم أولى حفلاتها في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات “موسم جدة” الذي يستهدف مختلف الفئات العمرية من العائلات والأفراد على السواء.

ومن المقرر أن تلتقي نانسي الجمهور ومحبّيها في السعودية مساء 13 حزيران/يونيو الجاري حيث ستقدّم لهم باقة من أجمل أغاني أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات.

وفور انتشار بوستر الحفل، أعرب محبو نانسي في السعودية عن سعادتهم وحماسهم الشديد للقاء محبوبة الجماهير الأولى في الوطن العربي، بواحدة من أجمل السهرات الفنية.

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تجدر الإشارة إلى أنه بانتظار نانسي عجرم موسم صيفي حافل بالمهرجانات والحفلات الفنية في عدد كبير من البلدان العربية والأجنبية.

على صعيد آخر، تواصل نانسي العمل على ألبومها الجديد وتستعد قريبًا لدخول الإستوديو وتسجيل الأغاني التي تتعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين في الوطن العربي.