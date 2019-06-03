بريانكا تشوبرا تطمح برئاسة وزراء الهند

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشفت ممثلة بوليوود، السمراء “بريانكا تشوبرا”، 36 عاما، عن طموحها في أن تصبح رئيسا لوزراء الهند.

وفي مقابلة مع “صنداي تايمز”، قالت ملكة الجمال السابقة، إنه بعد زواجها من حبيبها المغني نيك جوناس، فإنها تطمح في رئاسة وزراء الهند، في المستقبل القريب، مشيرة إلى أنها تنوي المشاركة في الانتخابات القادمة.

وأوضحت: “أحب الترشح لرئاسة وزراء الهند وكذلك زوجي، لا أحب الأشياء المرتبطة بالسياسة، لكني أعلم أن كلا منا يريد حقا إجراء تغيير، لا تستصعب شيئتا أبدا”.

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وتزوجت بريانكا والموسيقي الأمريكي “نيك”، في حفل زفاف فخم في قصر عميد بهوان في جودبور، في ديسمبر من العام الماضي.

وخلال اللقاء تحدثت سمراء بوليوود عن صديقتها المقربة الأميرة “ميغان ماركل”، وعن كونها تتعرض للعنصرية منذ إعلان علاقتها بالأمير هاري بشكل رسمي.

وأوضحت “بريانكا”، التي تربطها علاقة بدوقة ساسكس منذ ثلاث سنوات، بأن صديقتها تستطيع حل مشكلاتها والسيطرة على الأوضاع رغم صعوبتها.