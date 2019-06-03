سمير حبشي: “تانغو” أفضل من “أسود”!‎

متابعة بتجـــــــــــرد: بظلّ السّباق الرمضاني وظهور مسلسل “أسود” ضمن المنافسة، حلّ المخرج سمير حبشي ضيفًا على إذاعة لبنان الثقافة ضمن برنامج “العمر مشوار” الذي يُعدّه ويقدّمه الدّكتور عماد عبيد.

سمير تحدّث عن “دير الأحمر” ضيعته التي يحبّها ويمضي فيها معظم أوقات فراغه، بصراحته المعهودة تحدّث وقال: دراميًّا نحن نفتقد إلى الكتابة ومشكلتنا أنّ المواضيع التي تُطرح لا تُشبه واقعَنا، على أمل ألاّ يكتب التّاريخ أنّ هذه المرحلة هي مرحلة المسلسلات الرّديئة… أكيد هناك نهضة والخلطة العربيّة جميلة ولكن في بعض الأحيان غير منطقيّة وغير مقنعة.

وعندما سأله د. عماد عمّا قيل وكُتب إنّنا نحتاج إلى ممثّل رجل في لبنان على غرار السوريين والمصريين بعيدًا عن الـ show off استغرب المخرج حبشي وقال: “كيف هالحكي لدينا مثلاً نقولا دانيال هو خارج المنافسة لأنّه من أهمّ الممثّلين ولا يُقارن بأحد. ولدينا عمّار شلق وباسم مغنية ويوسف الخال ورودني الحدّاد… حرام نظلم الممثّل” ونعود إلى مشكلة النّصّ أعطي الممثّل نصًّا جيّدًا يُبدع لاحظ عمّار في “ثواني”!

من أفضل؟

ممثّل: عمّار شلق وباسم مغنية ويوسف الخال ورودني الحدّاد

ممثّلة: ورد الخال وديامان بو عبّود

مخرج: رامي حنّا

مسلسل رمضاني: الكاتب

محطّة تلفزيونية: تبقى الـ LBC ملكة الدراما

وانضمّت الممثلة ورد الخال التي اثنت على التعامل مع المخرج سمير حبشي وقالت: انتظرت كثيرًا لنعملَ معًا والنتيجة كانت رائعة ليردّ عليها سمير ويقول: ورد ممثّلة تعشقها الكاميرا وهي على رأس لائحة الممثلين والممثلات الذين أرغب أن أتعامل معهم من جديد. وعندما سألهما د. عماد عن أصداء مسلسل “أسود” قالت ورد: مسلسلنا خارج المنافسة لأنّه لا يشبه اي مسلسل آخر وعن الاحصاءات ونسب المشاهدة قالت ورد وسمير: هذه الاحصاءات تأتي من المرّيخ، النسب الفعليّة تأتي من الجمهور والناس الذين نلتقي بهم على الطّريق ليتابع سمير: المنتج جمال سنان وشركة ايغل فيلمز يركّزان على الدراما اللبنانيّة بينما شركة الصّباح وصاحبها صادق نجد ميولهما إلى الدراما العربيّة أكثر.

أعطِ صفة لـ:

باسم مغنية: موهوب وجدّي

نادين الرّاسي: أفضل ممثّلة من بين الحلوات ولكن المجتمع لا يرحم

ماغي بو غصن: مقنعة وعفويّة

داليدا خليل: طاقة كبيرة

عمّار شلق: عملاق

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ورد الخال: عملاقة

ريتا حايك: أهنى الممثّلات ومستقبلها واعد

سمير حبشي: ما زال يتعلّم

نادين لبكي: ممتازة

وانضمّت الممثلة داليدا خليل التي اثنت على الوقوف أمام كاميرا المخرج سمير حبشي والأصداء التي ينالها “أسود” وكيف تلمس عطف الناس معها وقالت: كما هنأت زملائي هم ايضًا هنّأوني على دوري واعتبرت انّ هذا الدّور هو أهمّ ما قدّمته. وعن الانتقاد الذي طالها قال المخرج سمير: كنت أتمنّى ألاّ تردّ داليدا واستطرد قائلاً: لم يعد يوجد نقد بنّاء، هناك مجموعة ممن يدّعون الصحافة يكتبون بدون موضوعيّة.

نعم أم لا؟

النجوم العرب أخذوا مكان الممثّلين اللبنانيين؟ لا

“أسود” سيحصد جوائز؟ لا أعرف

هناك مخرجون شباب مجتهدون؟ نعم

اليوم عصر السوشال ميديا؟ نعم

سأمثّل؟ لا

هناك فيلم سينمائي يتحضّر؟ نعم

الجوائز في لبنان صادقة ونزيهة؟ ليس دائمًا

“ثواني” أهمّ من “أسود”؟ لا مجال للمقارنة

الدولة تقوم بواجباتها وزيادة؟ لا

سمير حبشي تحدّث عن فيلمه “العقرب” الذي سيكون قريبًا في الصالات، وأثنى على الحوار مع دكتور مثقّف وعالم بتفاصيل الحوار من المقدّمة لمس حضور الدكتور عماد عبيد وأثنى على “العمر مشوار” وختم وقال: مسلسل “تانغو” الذي عُرضَ العام الماضي من أفضل الأعمال التي عُرضت في السنوات الأخيرة واعترف نعم في مكان ما هو أفضل من “أسود”!