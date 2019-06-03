نجل غمار الغانم يظهر من جديد مع قصي خولي

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد أن لفت الأنظار بأدائه في دور “جونيور” نجل “غمار الغانم” في مسلسل “خمسة ونص”، شغل الطفل “تيو بطرس” الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشر صورة تجمعه بالنجم قصي خولي الذي يجسد دور والده في العمل وذلك عبر حسابه على موقع “إنستجرام” وكتب بتعليقه عليها: “في الكواليس مع أبي”.

وأعاد قصي نشر الصورة عبر خاصية “إنستا ستوري” وبتعليقه عليها، أعرب عن اشتياقه للطفل الذي أمضى معه أوقات طويلة خلال فترة التصوير وكتب: “حبيبي يا تيو اشتقتلك وان شاء الله تكون بخير وأهلك بخير وصحة وسلامة ويسعدلي الممثل الجميل يلي الو مستقبل رائع ان شاء الله”.

مسلسل “خمسة ونص” يشارك في بطولته إلى جانب قصي، كل من نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار وتخبة من الممثلين من لبنان وسوريا، وهو من تأليف إيمان السعيد، إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “صبّاح أخوان”، أمّا شارة العمل فتغنيها بصوتها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.