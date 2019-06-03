فن ومشاهير

هذا ما حققه كليب هادي ضو بعد أيام على طرحه

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wp_bisara7a 0 تبليغ

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Jun 03, 2019

أطلق الفنان هادي ضو أغنيته الجديدة “يا نيّالي” الأسبوع الفائت عبر جميع الإذاعات والمنصات الرقمية؛ وهي من كلمات د. سعيد حديفة، ألحان رواد رعد، توزيع طوني سابا، ميكس وماسترينغ محمد المقهور وخلال أيام معدودة وصل عدد المشاهدين الى الـ 700 ألف.

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هادي الذي قام بتصوير ال lyrics video الذي يحمل أفكاراً جديدة تحت إشراف المخرج إيلي السمعان بدأ التحضير لأغنية جديدة سيقوم بإصدارها نهاية شهر سبتمبر.

من جهة أخرى، يستعد هادي لإحياء حفلات عيد الفطر ومهرجانات الصيف على أن يسافر مطلع الخريف القادم في جولة أميركية.

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