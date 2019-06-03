نقابة الموسيقيين إتخذت قرارها النهائي في حق شيرين عبد الوهاب

Jun 03, 2019
بعد أكثر من شهرين على إتخاذ نقابة الموسيقيين المصريين قراراً بوقف الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الغناء وإحالتها الى التحقيق بسبب ما قالته أثناء حفلها في البحرين حيث اتهمتها النقابة بالإساءة لمصر والإضرار بالأمن القومي.
أصدرت نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هاني شاكر قراراً بالاكتفاء بمدة الوقف الماضية، وإلغاء القرار من تاريخ جلسة 29 مايو 2019 وذلك بناء على اعتذار مكتوب من شيرين إلى النقابة، اعتذرت فيه للشعب المصري ونقابة المهن الموسيقية وعلى رأسها الفنان هاني شاكر النقيب ومجلس إدارتها.
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