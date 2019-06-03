خاص- ماغي بوغصن تردّ لأول مرة عبر الخليج 365 على امل عرفة

Jun 03, 2019
بعد ان التزمت الصمت على مدار ثلاثة اسابيع إثر مهاجمة الفنانة السورية أمل عرفة لـ زميلتها الفنانة السورية شكران مرتجى بعد أن قررت الأخيرة عدم الإجابة على سؤال “من الأهم كممثلة وحضور على الشاشة امل عرفة أو ماغي بوغصن؟” وذلك بسبب الصداقة التي تجمع شكران بأمل وماغي.
توجه موقع “الخليج 365” بالسؤال للفنانة اللبنانية ماغي بوغصن حول رأيها بالموضوع، والتي ردّت لأول مرّة عبر موقعنا وقالت “لن أقول لها شيئاً لأن لو أردت أن أجاوب كنت ردّيت في حينها ولكن فاجأني الذي حصل وهذا الموضوع لا يسيء لي أو لـ شكران مرتجى ولكن يسيء لـ امل عرفة“.
وكانت شكران مرتجى قد رفضت أن تختار بين امل وماغي لأن علاقة صداقة تجمعها بهما لذا قررت ان تأكل الطبق الذي لا تحبه في برنامج “أكلناها” من أجل ان تتجنب الاجابة، وهذا ما عرضها لهجوم عنيف من أمل عرفة. لقراءة الخبر: ماغي بو غصن تثير غضب وغيرة امل عرفة وشكران مرتجى الضحيّة
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