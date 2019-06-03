خالد المريخي يعتزلُ الشّعر الغنائيّ مجددًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الشاعر السعودي، خالد المريخي، فجر اليوم الأثنين اعتزاله الشعر الغنائي، راجيًا من الله الثبات وحسن الخاتمة.

وقال المريخي في تغريدة له : "اللهم إني في هذه الليلة المباركة ومن أمام بيتك الحرام أعلن اعتزالي الشعر الغنائي اللهم إني أسالك الثبات والمغفرة وحسن الخاتمة .

ويعد هذا الإعلان هو الثاني الذي يُفاجئ فيها المريخي المتابعين بإعلانه اعتزال الشعر، حيث كانت الأولى قبل عدة سنوات إلا أنه عاد مرة أخرى.

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وكان المريخي قد دشن نهاية العام الهجري الماضي ألبومَه الغنائي الجديد، الذي تغنَّى فيه خمسة فنانين؛ هم: ماجد المهندس، ومحمد بو دلة، وإبراهيم الحكمي، وبديع مسعود، وعلي بن محمد، وبألحان منوّعة ومختلفة.

ويعتبر خالد المريخي من الشعراء الذين كوّنوا لهم قاعدة جماهيرية وكانت بداية شهرته القوية بعد تعاونه مع عبدالمجيد عبد الله في أغنية "مابين بعينك على كثر ما جاك" وبعدها فتحت له باب التعاونات مع مطربين ونجاحات كونت له قاعدة جماهيرية ظهر اسمه في منتصف التسعينات على الساحة الشعرية وكانت قصيدة (صادفني ثلاث) هي اشهر القصائد التي طرحها في أمسيته الشعرية وكان مفاجأة لشعراء جيله.