أحمد فهمي: غرّدنا خارج السّرب في "بروفا".. وشخصيّتي في "حرملك" لها أبعاد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختار الممثل أحمد فهمي هذا العام خوض السباق الرمضاني خارج نطاق الدراما المصرية، إذ شارك في عملين مختلفين حققا نجاحًا جيدًا.

وجسّد فهمي دورين متناقضين، الأول في مسلسل "بروفا" بإطار كوميدي ورومانسي، أما الثاني فكان تارخيًا من خلال "الحرملك" الذي أتاح له المشاركة باللهجة العامية من دون التقيد بالفصحى.

واستطاع أحمد فهمي أن يدخل ضمن قائمة التراند على السوشال ميديا خلال السباق الرمضاني من خلال اعتماده لـ"قفشة" أضافها الى السيناريو الخاص بدور "ماجد" في مسلسل "بروفا"، ما أضفى نكهة مميزة على العمل الذي يعكس قضايا كثيرة يعاني منها الكثير من المراهقين في مجتمعنا العربي.

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وفي هذا السياق؛ التقت كاميرا "فوشيا" مع الممثل المصري، متحدثًا عن الأصداء، ومشاركته في المسلسلين بدورين متناقضين "ماجد" و"عزمي"، موجهًا في نفس الوقت رسالة إلى الجمهور المصري.