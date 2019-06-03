"اللمبي" يفاجىء السّعوديّين بطريقة إعلانه عن مسرحيّته.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهر النجم الكوميدي المصري محمد سعد والمعروف بـ"اللمبي" في مقطع تمثيلي غير متفق عليه وهو يعلن عن مسرحيته الكوميدية القادمة "على كوبري ستانلي" بطريقة غريبة.

ولحظة وصوله إلى الفددق؛ خرج سعد من السيارة التي تقله، وتفاجأ الجميع بخروجه بشكل تمثيلي وبشخصيته المعروفه "اللمبي" وهو يقول "إحنا في السعودية .. هيّا ده الرياض .. اسمه ايه المسرح اللي بنطلع عليه"؟.

المقطع التمثيلي لم يرق للبعض من الجمهور بحجة الكاركتر التقليدي الذي يجسده محمد سعد دائمًا، كما أن فكرة الترويج للمسرحية واختيار المكان لم يكونا مناسبين.

وستكون المسرحية التي سيقدمها محمد سعد على مسرح دار العلوم بالرياض بحضور جميع فئات المجتمع، ولم يتم الإعلان عن الأسماء المشاركه حتى الآن، ولا عن تفاصيلها، كما وستقام ابتداء من 5 يونيو وحتى 7 .

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كما تعد هذه المسرحية هي الثانية لمحمد سعد في السعودية بعد مسرحية "صبح صبح" والتي أقيمت في الرياض عام 2017.

يذكر أن المسرح السعودي قد انتعش بعد حَراك فني وثقافي أنهى جموده لعقود من الزمن، واستطاعت هذه الطفرة الفنية من استقطاب الفنون المتنوعة بصحبة نجوم عالميين.