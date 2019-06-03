خطأ إملائي يضع نادين نسيب نجيم في مأزق

قررت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، الخروج عن صمتها بعد الهجوم الذي تعرضت لها مؤخرًا بسبب خطأ إملائي في إحدى تدويناتها عبر موقع "تويتر".

ونشرت نادين، تعليق إحدى الصفحات التي انتقدتها وجاء فيه: "خريجة صحافة وتلميذة إعلام وعند الكلام ما حد بيسبقها على صف الحكي بس يا نادين ديعان بحرف الضاض مش ضروري تفرجينا إنك غنوجة ودلوعة بالكلام الكتابة بتعبر عن ثقافة الكاتب مش غنجاتو ودلالو، إذا ما تعرفي تكتبي في بالتلفون شي اسمو تنبئ كتابي بيصحح الأخطاء نزلي بيفيدك".

وردت نادين، على التغريدة قائلة: "خريجة إدارة أعمال ولما بدك تتفلسف بليز اكتب أنت صح بالأول وصلح أخطائك الإملائية أو نزل لـapp بتفيدك عمول معروف مرسي ديعانك".

وتشارك نادين نسيب نجيم في الماراثون الرمضاني الحالي بمسلسل "خمسة ونص" الذي تشارك في بطولته أمام قصي خولي، ومعتصم النهار، والعمل من إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة "الصباح ميديا".

نادين تجسد في المسلسل دور طبيبة أورام سرطانية تدعى بيان تاج الدين، وهي من طبقة اجتماعية مرموقة، وشهرتها وحب الناس إليها تصل بها إلى أن تكون نائبة بالبرلمان، لكنها تخوض بعد ذلك صراع اجتماعي وعاطفي كبير ضد زوجها رجل الأعمال المتسلط عمار الغانم، والذي قوم بتجسيد شخصيته الفنان قصي خولي، وذلك بعدما تكتشف تورطه بأعمال ممنوعة في تجارته، وتنفصل عنه لكي تعيش حياة مستقرة وطبيعية.

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وبعد ذلك تبدأ مرحلة جديدة في عمر نادين نسيب نجيم، بعدما تعيش قصة حب جديدة مع الفنان معتصم النهار، ولكن الماضي يطاردها وتواجه العديد من المشاكل بسببه.

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