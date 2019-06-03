تحدّي الفنانين المصريين يشتعل بصور البطاقات الشخصية

حرص عدد من الفنانين على المشاركة في المنافسة التي أقيمت بين الفنان محمد هنيدي وآسر ياسين عبر السوشيال ميديا، بشأن الأكثر وسامة فيهما بالبطاقة الشخصية.

ونشر الفنان محمد هنيدي عبر حسابه على "فيسبوك" صورة بطاقته بجانب "آسر" وعلق عليها قائلا: "مين الأكثر وسامة في صورة البطاقة الشخصية؟".

وداعب الفنان تامر هجرس هنيدي قائلاً: "طبعًا متخيل إن الناس هتجاملك علشان في بيدجك مفاجئة مش كدا"، بينما علق الفنان عمرو عبدالجليل بصورة له قائلاً: "معلش الشياكة ليها ناسها".

وشارك المطرب طارق الشيخ متعجبًا مما طرحه هنيدي قائلاً: "إنت بتقول إيه؟"، وعلق بهاء سلطان بصورة لهنيدي قائلاً: "يبني هو إنت غاوي نكش وخلاص".

وحرص الفنان أحمد فهمي على طرح صورة مزيفة لبطاقته الشخصية، ليرد عليه هنيدي: "أحمد شعر الصدر فهمي".

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