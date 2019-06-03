شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الإخوة عامل رئيسى فى دراما رمضان هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الدراما المصرية هذا العام اعتماد أكثر من مسلسل على موضوع صراع الاخوة على الميراث ضمن الخطوط العريضة التى يتم تناولها فى هذه الأعمال، ودائماً ما تكون الصراعات وخاصة بين الأخوة فى الأعمال الدرامية عاملاً من عوامل الجذب للجمهور أن يشاهد هذه الأعمال.

وأبرز المسلسلات التى تناول الصراع بين الأخوة فى رمضان هذا العام "حكايتى" للنجمة ياسمين صبرى والذى يعرض على أكثر من قناة، حيث تشهد أحداثه خط هام ومؤثر وهى الصراع على الميراث بين الاشقاء أحمد بدير وادوارد وجمال عبد الناصر وهم أعمال ياسمين صبرى فى العمل، حيث أنهم شركاء فى أملاك والدهم الذى تركها ولهم ولكن طمع كل واحد فيهم جعلهم ينقسمون ويتفقون على بعض بل وأن أحد ابنائهم يقتل ابنة عمه ويبحث هذا العم عن الثار الى أن تتفرق العائلة بالكامل.

يعرض حكايتى على قناة cbc الساعة 9 مساء، وبعدها تعرض على قناتى ON E وDMC فى نفس التوقيت الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، وهو بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.

أيضاً فى مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان والذى يتم عرضه على قناة ON E، فيعد الصراع بين الاخوة هو الخط الدرامى الرئيسى فى الأحداث حيث بدأ هذا الصراع منذ الحلقة الأولى بين دياب ومحمد على رزق وهما اشقاء مصطفى شعبان، حيث أرادا حقوقها فى أموال والدهم الذى كان على قيد الحياة وبعد وفاته اشتد الصراع مع شقيقهم بسبب ضياع سرقة الأموال وأنهم وجود والدهم أسند لمصطفى شعبان مهام الادارة والتحكم فى الشركة له

مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى وبطولة مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومريم حسن وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ومحمود البزاوى وحسن حسنى وعايدة رياض وأحمد خالد صالح وأحمد حبشى وأحلام الجريتلى وسناء شافع ومصطفى درويش وغفران محمد.

Advertisements

ثالث المسلسلات التى اعتمدت على الصراع بين الاخوة فى دراما رمضان هذا العام هو "ابن أصول" للنجم حمادة هلال، حيث أنه ابن لاب متعدد الزيجات وله العديد من الأبناء ولكن من زوجات مختلفة، ويجد حمادة هلال أخوته الغير اشقاء يغيرون منه ويحاولون ايزائه للسيطرة على ممتلكاته ولكن الغريب هو مساعدة والدهم لهم ضد ابنه كذلك، ويستطيعوا الاستيلاء على املاك حمادة ولكن الصراع لم ينته بعد لأن الحلقتين الأخيرة ستشهدا تطورات كبيرة.

مسلسل "ابن أصول" تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين، وأيتن عامر، ومحمد نجاتى، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وحمزة العيلى، وأحمد كرارة وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى مع وجود بعض الكوميديا.