شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام يعود لمسلسه فلانتينو لمدة أسبوع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الزعيم عادل إمام تصوير مسلسله "فلانتينو"، الذي يعرض فى موسم دراما رمضان 2020 المقبل، بعد أجازة عيد الفطر وتحديداً يوم 15 يونيو، داخل ديكور المدرسة، ويستمر التصوير أسبوع واحد فقط فى جميع الديكورات المفتوحة، ويتوقف بعدها العمل لمدة شهري 7 و 8، وبعد انتهاء الصيف، يستكمل الزعيم تصوير المشاهد الداخلية ضمن أحداث المسلسل، لأن هذه المشاهد تدور في فصل الشتاء.





ومن المقرر أن يعرض المسلسل على أربع قنوات، "الحياة، dmc، cbc، one"، بالإضافة إلى منصة "watch it" الإلكترونية، إلا أنه لم يتم الاتفاق على عرض المسلسل بالخليج.

مسلسل "فلانتينو" يجسد خلاله الزعيم شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد فلانتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقي اجتماعي.

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عائلة عادل إمام