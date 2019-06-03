مثّل داخل غرفة إعدام حقيقة ورحل يوم وفاة محمد خان.. 14 معلومة عن محمد كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد كامل، أحد أشهر من قدموا الأدوار الثانوية في الدراما والسينما المصرية، بجدارة وحضور لا خلاف عليه.

"الخليج 365" يرصد في التقرير التالي أبرز المعلومات والمواقف في حياته:

1- من مواليد عام 1944، ودرس في معهد الفنون المسرحية.

2- بدأ عمله في الوسط الفني آواخر السبعينيات من خلال عدة مسلسلات ومسرحيات.

3- أدى أول دور له في السينما مع الفنان نور الشريف، من خلال فيلم "حبيبي دائمًا" عام 1980.

4- قدم العديد من الأدوار المهمة في السينما والدراما والمسرح منها دوره في مسلسلات "أرابيسك" و"علي الزبيق" و"ضمير أبلة حكمت" و"بوابة الحلواني" و"حلم الجنوبي" و"أم كلثوم"، وأفلام "سواق الأتوبيس" و"أحلام هند وكاميليا" و"جاءنا البيان التالي" و"مبروك وبلبل".

5- اشتهر بعدة أسماء بسبب الأدوار التي قدمها ومن أشهرها "فرج أبو سنة" في مسلسل "أرابيسك".

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6- يرى أن دوره في مسلسل "علي الزبيق" من أهم الأدوار التي قدمها في حياته.

7- حصل على جائزة عن دوره الشهير في فيلم "المغتصبون".

8- صور مشهد إعدامه في فيلم "المغتصبون" داخل غرفة إعدام حقيقية وبحبل إعدام حقيقي، بعد الحصول على موافقة من وزير الداخلية وقتها زكي بدر.

9- قال إنه أصيب بحالة خوف وهلع حقيقية خلال تصوير المشهد.

10- آخر أعماله كان مسلسل "شارع عبدالعزيز" مع الفنان عمرو سعد عام 2014.

11- قال إنه استلهم شخصيته في مسلسل "عبدالعزيز" من شخصية قهوجي حقيقية في حي السيدة زينب.

12- لم يقدم أي أعمال في آخر عامين قبل وفاته.

13- رقد في آخر أيامه داخل مستشفى المعادي العسكري، وتوفى يوم 26 يوليو 2016.

14- رحل في يوم رحيل المخرج الكبير محمد خان، ما أفقد جنازته التغطية الإعلامية اللائقة.​