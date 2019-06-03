باسكال مشعلاني تكشف عن صورة رائعة من كليب “اتعذبت كفايا”

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Jun 03, 2019
بعد سلسلة من التشويق، كشفت النجمة باسكال مشعلاني عن الصورة الاولى من كليب “اتعذبت كفايا” الذي صورته في تركيا، انتاج شركة لايف ستايلز استديوز.
وأحبت “مشعلاني”، ان تهدي جمهورها، صورة رائعة لها من الكليب الذي صورته مع المخرج زياد خوري، معلنة أن الفيديو كليب سيبصر النور أول ايام عيد الفطر السعيد.
نشير ان “مشعلاني” كانت قد اطلقت أغنية “اتعذبت كفايا” كأوديو منتصف آذار الفائت وهي من كلمات والحان محمد رفاعي، توزيع موسيقي عادل عايش، تسجيل استديو ملحم ابو شديد، ميكس عادل عايش ماسترنج استديو متروبولس لندن انتاج لايف ستايلز ستوديوز.
الأغنية رومنسية بإمتياز وستطل باسكال طريقة جديدة جداً في الكليب وبصورة مختلفة لم تظهر بها من قبل في أي من الاعمال التي سبق ان قدّمتها .
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