ابنة "كيم كارداشيان" تُساعدها في إطلالتها خلال الاحتفال بعيد زواجها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - جذبت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان الأنظار خلال ظهورها مع زوجها كاني ويست أثناء الاحتفال بعيد زواجهما الخامس.

وارتدت كيم البالغة من العمر 38 عامًا جمبسوت أبيض ومطرزًا من ماركة "دولتشي آند غابانا" الإيطالية ونشرت الصور على "إنستغرام"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وظهرت كيم بإطلالة بيضاء كاملة، حيث ارتدت جمبسوت ضيّقًا ومزيّنًا بالكريستال من ناحية الصدر والخصر، وأكملت مظهرها بحذاء مطابق لونه للجمبسوت، إضافةً إلى ارتدائها قفازات من نفس اللون.

ورغم مساعدة مصمم الأزياء "دومينيكو دولتشي" لكيم في ارتداء ملابسها، فقد حصلت على المساعدة أيضًا من ابنتها "نورث" البالغة من العمر خمس سنوات.

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وكتبت كارداشيان على صورها :"شكرًا دومينيكو! آمل أن تكون نورث مساعدة جيدة".

وكانت قد احتفلت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" بعيد زواجها الخامس من كانيه ويست، يوم السبت قبل الماضي، والذي فاجأها بقضاء ليلة رومانسية في لاس فيغاس لرؤية المغنية "سيلين ديون" خلال حفل موسيقي في قصر القيصر.