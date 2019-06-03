"زلزال" أول مسلسل مصري يتحدث بلغة الصمّ

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""الخليج 365"" من القاهرة: صرّحت مترجمة مسلسل "زلزال" إلى لغة الاشارة، أميرة محيي، أن فكرة تقديم الترجمة للصم في عملٍ تلفزيوني مصري قُدمِّتَ للمرةِ الأولى من خلاله. مشيرة إلى أنه في الماضي كان يتم ترجمة فيلم للسينما عبر شاشة التليفزيون المصري بشكلٍ أسبوعي من خلال برنامج "السينما للجميع".

وأضافت في تصريحٍ لـ""الخليج 365"" أنها بدأت العمل في التليفزيون بلغة الاشارة قبل 5 أشهر عبر شاشة قناة dmc. مشيرة إلى أنها اكتسبت هذه المهارة من التعامل مع أفراد عائلتها. حيث أن جدها وجدتها وخالتها وأبنائها من الصم.

المترجمة أميرة محيي

وأوضحت ان فكرة ترجمة مسلسل "زلزال" للغة الإشارة كانت قد بدأت من قبل مجموعة من مترجمي لغة الاشارة في القناة الذين عرضوا الفكرة على مديرها هشام سليمان الذي تحمس بدوره للتجربة. ووقعت المفاضلة بين عملين قبل بداية شهر رمضان وهما "زلزال" و"الواد سيد الشحات"، وكانت الترجمة من نصيب "زلزال" نظراً للشعبية التي يتمتع بها محمد رمضان في أوساط الصم وسهولة ايصال فكرة العمل بالترجمة، على عكس "الواد سيد الشحات" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية القائمة على "الايفيهات" التي يصعب فهمها عند ترجمتها بلغة الاشارة.

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وعن الفارق بين ترجمة المسلسل والترجمة العادية للغة الاشارة، قالت أن المترجم لابد أن يكون مهتماً بالأساس ليستخدم جميع حواسه في عملية الترجمة. حيث أن الأمر يتعدى حركة اليدين والأصابع إلى تعبيرات الوجه وإعطاء رد الفعل المناسب في كل جملة. لافتة إلى أنها حرصت على ذلك في المسلسل، رغم صعوبة الأمر بسبب تعددية الحوارات أحياناً في المشهد الواحد، فكان عليها أن تنتقل من تعبيرٍ لآخر بين الشخصيات في نفس التوقيت.

وأضافت أنها تقوم بترجمة الحلقة صباحاً يوم عرضها على الشاشة حيث تقوم بمشاهدتها وترجمتها في نفس التوقيت وهو ما يجعل وقت ترجمة الحلقة هو نفس وقت عرضها تقريباً باستثناء أوقات قليلة تتوقف فيها الترجمة عندما يكون هناك مشكلة في الصوت خلال التصوير ولا تستطع سماع الحديث جيداً.

وأشارت إلى أنها تشاهد المسلسل وتسمع الصوت على شاشة موجودة خلف الكاميرا التي تجلس أمامها موضحة انها قامت بترجمة 26 حلقة من أصل 28 حلقة عُرضت من المسلسل منذ بداية شهر رمضان.

وعن توقيت عرض المسلسل، قالت أن التوقيت في البداية كان في الخامسة صباحاً وهو موعد لم يكن مناسباً لشريحة كبيرة من المشاهدين المستهدفين. وبعد جهود من رئيس القناة تم تحديد موعد آخر للعرض في الواحدة ظهراً مشيرة إلى ان تجربة ترجمة "زلزال" للغة الاشارة سيعقبها تجارب أخرى في أعمال درامية جديدة خلال الفترة المقبلة.