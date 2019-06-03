- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جنيفر لوبيز تودع خطيبها أليكس رودريجيز بالقبلات الحارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جنيفر لوبيز " واحدة من أكثر النجمات التي تسعي وسائل الاعلام لأن ترصد أدق تفاصيل حياها سواء اليومية أو الخاصة بأعمالها الفنية و حفلاتها .
والتقطت عدسات مصوري " الباباراتزي" عدة صور للنجمة الشهيرة البالغة من العمر 49 عاما، وهي تقبل خطيبها لاعب البيسبول الشهير اليكس رودريجيز في ميامي بولاية فلوريدا، و ذلك قبل ركوب كل منهما طائرة خاصة منفصلة، و ذلك حسب موقع " جاست جيرد ".
يذكر أن جنيفر لوبيز أعلنت مؤخرا أنها تشعر أنه لا ضرورة لسرعة التخطيط لحفل زفافها مع خطيبها لأليكس رودريجيز لاعب البيسبول السابق ، حيث فاجأت لوبيز ذات الـ 49 عام محبيها بتصريحها لـ "Entertainment Tonight " فقالت : " نحن نعتبر هذا اليوم ذكري ستظل للأبد لذلك بالضرورة أن نأخذ وقتنا ليكون حفل الزفاف رائع بكل تفاصيل .. فلا مكان للتسرع .
جنيفر وصديقها
جنيفر لوبيز
جنيفر و صديقها (3)
جنيفر وصديقها
جنيفر وصديقها
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. جنيفر لوبيز تودع خطيبها أليكس رودريجيز بالقبلات الحارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.