شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جنيفر لوبيز تودع خطيبها أليكس رودريجيز بالقبلات الحارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جنيفر لوبيز " واحدة من أكثر النجمات التي تسعي وسائل الاعلام لأن ترصد أدق تفاصيل حياها سواء اليومية أو الخاصة بأعمالها الفنية و حفلاتها .

والتقطت عدسات مصوري " الباباراتزي" عدة صور للنجمة الشهيرة البالغة من العمر 49 عاما، وهي تقبل خطيبها لاعب البيسبول الشهير اليكس رودريجيز في ميامي بولاية فلوريدا، و ذلك قبل ركوب كل منهما طائرة خاصة منفصلة، و ذلك حسب موقع " جاست جيرد ".

يذكر أن جنيفر لوبيز أعلنت مؤخرا أنها تشعر أنه لا ضرورة لسرعة التخطيط لحفل زفافها مع خطيبها لأليكس رودريجيز لاعب البيسبول السابق ، حيث فاجأت لوبيز ذات الـ 49 عام محبيها بتصريحها لـ "Entertainment Tonight " فقالت : " نحن نعتبر هذا اليوم ذكري ستظل للأبد لذلك بالضرورة أن نأخذ وقتنا ليكون حفل الزفاف رائع بكل تفاصيل .. فلا مكان للتسرع .

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جنيفر وصديقها



جنيفر لوبيز



جنيفر و صديقها (3)



جنيفر وصديقها