شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث أيام العيد ..سعد الصغير يحيى حفلا غنائيا فى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى كل من الفنان سعد الصغير حفلا غنائيا ثالث أيام عيد الفطر المقبل بإحدى القاعات فى مدينة نصر ويقدم خلاله عددا من أغانيه القديمة والحديثة .

من ناحية أخرى انتهى سعد الصغير من تصوير أغنية " اللى صاحبه راجل" على طريقة الفيديو كليب من كلمات مصطفى حسن وتوزيع شيبسى وألحان محمد عبدالمنعم وإخراج كامبا ومن المقرر طرحها فى العيد ويقدمها بشكل مختلف وجديد عليه .

من ناحية أخرى يحضر المطرب سعد الصغير لأغنية جديدة تحمل اسم "أنا العريس" من ألحان عصام إسماعيل وتوزيع زيزو فاروق ، ويفاجئ بها جمهوره .

يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير مسلسل "30 ليلة وليلة" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، من بطولة شيماء سيف وبدرية طلبة ووائل علاء وحسام داغر ويضم عددًا من النجوم الذين يظهرون من خلاله كضيوف شرف.