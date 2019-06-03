صورة| وليد توفيق مع أولاده: "زينة الحياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشر المطرب اللبناني وليد توفيق، صورة له مع ابنه وابنته، عبر حسابه على "انستجرام". وعلق توفيق على الصورة: "زينة الحياة الدنيا". يذكر أن آخر ظهور للفنان وليد توفيق كان في أمسية رمضانية ببيروت أقامتها الوزيرة اللبنانية ليلى الصلح، في حضور المطرب عاصي الحلاني ونجله الوليد الحلاني ونجوى كرم. ​

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