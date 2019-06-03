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شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لورانس تستعرض خاتم خطبتها فى Veuve Clicquot Polo Classic بنيوجيرسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت النجمة العالمية جنيفر لورانس أمس خاتم خطبتها الماسي الذي قدمه لها خطيبها كوك ماروني ، و ذلك خلال حضورها " Veuve Clicquot Polo Classic " لعام 2019 و التي اقيمت في ولاية نيو جيرسي ، و قد تركزت عليها عدسات المصورين فور وصولها للمكان .
ظهرت نجمة الأوسكار الشهيرة البالغة من العمر 28 عام مرتديه فستان ذو تصميم مذهل باللون الوردي، وهو واحد من ارقي تصميمات دار أزياء "Rosie Assoulin " في حين اختارت حذائها من تصميم " Chloe Gosselin " .
جنيفر تستعرض خاتم خطبتها
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