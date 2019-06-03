فيديو.. كاردى بى وأوفسيت يحققان نجاحا جديدا بكليب Clout..اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت النجمة العالمية كاردي بي نجاحا جديدا خلال مسيرتها الفنية ، فقد وصلت نسبة مشاهدة كليب clout على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" لأكثر من 102 مليون مشاهدة خلال شهر ونصف فقط . يذكر أن كاردي بي أثارت الجدل مؤخرا بطرحها صورتها عارية تماما للترويج لأغنيتها الجديدة " press " ، و كانت كاردي تقف وسط عدد من المصورين بينما وضعت شريط باللون الاسود علي الاماكن الحساسة وكتب علي الشريط كلمة " press" و هو الامر الذي أزعج الكثيرين وسط مزاعم بأنها تتعمد إهانة الصحافة .

من الكليب

من الكليب (3) Advertisements

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