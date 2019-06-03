شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تطرح أحدث أغانيها "يا نحلة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة مي كساب، أغنية "يا نحلة"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى تعد واحدة ضمن أغاني ألبومها الأخير "أنا لسه هنا"، الذى طرحته مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أوكا.

وتقول كلمات الأغنية "ياناس ياللى شاغلين نفسكم بيا ومركزين اكتر منى فيا، مش عارفة ليه شاغلين بالكم وحياتى خليكم فى حالكم، متشكرين على الاهتمام أنا تمام ومية ومية.

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ويشمل ألبومها الأخير عددا من الأغانى التى تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم محمد عاطف، أمير طعيمة، نصر الدين ناجى، أحمد المالكى، حسن عطية، أحمد مزوق، محمد يحيى، عزيز الشافعى، محمدى، رامى جمال، مدين، أورتيجا