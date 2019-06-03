شكرا لقرائتكم خبر عن كليب Call You Mine يحقق أكثر من 3.8 مليون مشاهدة على "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق كليب " Call You Mine " لفريق "The Chainsmokers" و النجمة الأمريكية بيبى ريكسا نجاح كبير فور إطلاقه ، حيث أشاد به قطاع كبير من المعنيين بالموسيقي و الغناء .

كليب " Call You Mine " والذي اخراجه دانو سيرني وصلت نسبة مشاهدته علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " لأكثر من 3.8 مليون مشاهدة خلال يومين فقط من إطلاقه .

كلمات احدي مقاطع الاغنية :

Two kids with their hearts on fire

Who's gonna save us now?

When we thought that we couldn't get higher

Things started looking down

I look at you and you look at me

Like nothing but strangers now

Two kids with their hearts on fire

Don't let it burn us out

Think about what you believe in now

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Am I someone you cannot live without?

'Cause I know I don't wanna live without you, yeah

Come on, let's turn this all around

Bring it all back to that bar downtown

When you wouldn't let me walk out on you, yeah

You said, "Hey, whatcha doing for the rest of your life?"

And I said, "I don't even know what I'm doing tonight"

Went from one conversation to your lips on mine

And you said, "I never regretted the day that I called you mine"

So I call you mine



من الكليب



من الكليب