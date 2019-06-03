45 صورة لنجوم الفن والإعلام في العرض الخاص لفيلم "الممر"

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمود عبدالناصر:

شهد العرض الخاص لفيلم "الممر"، والذي أقيم في سينما كايرو فستيفال بالتجمع الخامس، مساء أمس الأحد، حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وكان من بين الحضور صنّاع الفيلم "الشاعر أمير طعيمة، المخرج شريف عرفة، المنتج هشام عبدالخالق، أحمد عز، أحمد رزق، أحمد صلاح حسني، إياد نصار، محمود حافظ، أحمد رزق، أمير صلاح الدين، أحمد فلوكس، محمد فراج، محمد جمعة، الموسيقار عمر خيرت".

وحضر العرض "المخرجة إيناس الدغيدي، الدكتور خالد عبدالجليل، إلهام شاهين، المنتج حسين القلا، هنادي مهنى، حميد الشاعري، هنا شيحة، شيري عادل، الإعلامية منى الشاذلي، الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، المنتج محمد حفظي، عباس أبو الحسن، المخرج عمرو عرفة، المخرج خيري بشارة، الفنان أمير شاهين، وتامر فرج.

"الممر" من المقرر عرضه في موسم عيد الفطر، تدور أحداثه قبل وقوع نكسة 1967 بيوم وتستمر حتى عام 1968، قبل تحقيق الجيش المصري لانتصارات أكتوبر، مركزًا على إحدى معارك حرب الاستنزاف.