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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرصت المطربة أنغام، على طمأنة جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية، عقب تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا.
ونشرت أنغام فيديو لها عبر "انستجرام" أثناء بروفات حفلها الغنائي المقرر إقامته في الكويت، معلقة عليه قائلة: "شكرًا لكل اللي سألوا عليا، أنا بخير وعكة بسيطه وعدت، وأنا دلوقتي في بروفة حفلة العيد بالكويت".
ونشرت أنغام صورة لها خلال وجود في أحد المستشفيات، وعلقت عليها: "الحمد لله".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| بعد تعرضها لوعكة صحية.. أنغام تطمئن جمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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