مُعجب يضع يده على كتف الدكتورة خلود.. شاهد ردّة فعلها

أظهر مقطع فيديو معجب يضع الفاشينيستا الكويتية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي الدكتورة خلود، يده على كتفها أثناء التقاطه صورة تذكارية معها.
وبدا في مقطع الفيديو معجب يضع يده على كتف الدكتورة خلود التي تفاجئت من الحركة التي قام بها المعجب وحاولت التعبير له عن استيائها بسلاسة أمام عدسات المصورين، وطالبته برفع يده، بقولها: ” شيل إيدك ” .
وأشارت خلود: ” أطالب كل الأسر، بمراقبة أولادهم خاصة من يحملون هواتف محمولة منهم؛ لأنهم يستخدمونها في الهجوم علي ”.
وأبانت أنها ستحصل على مبالغ مالية كبيرة كتعويض من الأشخاص الذين يهاجمونها، تستطيع من خلالها بناء عمارات من وراء التعويض الذي سوف تحصل عليه من القضايا التي ترفعها.
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