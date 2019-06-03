أبرزهم أصالة وعبدالله الرويشد.. روتانا تعلن حفلات عيد الفطر 2019

أعلنت شركة روتانا عن أسماء الفنانين المشاركين في حفلات عيد الفطر لعام 2019، ويأتي في المقدمة الفنان عبد الله الرويشد في أول حفل له بعد الاصابة يعود معافي ليشكر جمهوره ، وأسما لمنور تغني للمرة الاولى في "مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي"، وأصالة نصري وأصيل أبوبكر يتحدان في حفل مشترك عنوانه "الأصالة"، و"حفل الحدث" الذي يجمع استثنائيا نجوى كرم ونوال الزغبي وعاصي الحلاني.

وهذا يعكس تفوق روتانا وحرصها في جمع مختلف الفئات في العالم العربي من المحيط الى الخليج، ودورها الريادي في مجالي صناعة الموسيقى والترفيه كأكبر شركة انتاج كما ونوعية على صعيدي المطربين والأعمال، وتكشف ادارة "روتانا" عن برمجة حفلاتها الضخمة لمناسبة عيد

الفطر السعيد للعام 2019، في كل من الكويت لبنان. في الكويت، وتحديدا في "مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي" سيقام في عيد الفطر حفلان. الأول، يوم الأربعاء ( 5 يونيو) ويجمع المطربين عبد الله الرويشد وأسما لمنّور.

ويعد هذا الحفل هو الأول لـ"سفير الاغنية الخليجية" عبد الله الرويشد بعد سقوطه على خشبة المسرح قبل أشهر والكسر الذي أصابه في كتفه، ليعود بعد شفاءه سالما ومتألقا أمام جمهوره الذي ينتظره بلهفة وشوق.

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أيضا يعد الحفل هو الأول لنجمة الغناء المغربي أسما لمنور في صالة دار الاوبرا بـ"مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي".

اما ثاني حفلات عيد الفطر في الكويت ستقام يوم الخميس (6 يونيو) ويجمع النجمان أصيل أبو بكر سالم وأصالة نصري.

وفيما يعد الحفل هو الأول لأصيل في "مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي"، تعد هي المشاركة الرابعة لأصالة في هذا الصرح الثقافي والموسيقي العريق، هذا اذا ما علمنا كم الجماهيرية التي يحظى بها أصيل وأصالة في الكويت.

وفي لبنان، وتحديدا في فندق "فينيسيا – بيروت"، سيكون الجمهور والساهرين في عيد الفطر على موعد يوم السبت ( 8 يونيو) مع سهرة ضخمة لا تفوّت، ويمكن وصفها بـ"الحفل الحدث"، كونها ستجمع استثنائيا ثلاثة من نجوم الغناء اللبناني المتعاقدين مع "روتانا للصوتيات والمرئيات"، هم : "شمس الأغنية" نجوى كرم، و"فارس الغناء العربي" عاصي الحلاني، و"النجمة الذهبية" نوال الزغبي.. الذين سيمتعون جمهورهم بأجمل أغانيهم وأعذب الالحان، في حفل لن يخلو من المفاجأت الجميلة التي عوّدت "روتانا" محبيها عليها.