قرار جديد من نقابة المهن الموسيقية بشأن شيرين!

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يونيو 2019 03:56 صباحاً - أصدرت نقابة الموسيقيين في مصر، قرارا برفع الإيقاف عن الفنانة شيرين عبدالوهاب، وحفظت التحقيقات في واقعة اتهامها بالإساءة إلى مصر فى إحدى الحفلات المقامة بدولة عربية.
ووفقا لمواقع مصرية فقد قالت النقابة في بيان: “نفيدكم بأن مجلس النقابة بجلسة 29 مايو/أيار رفع الإيقاف، وحفظ التحقيق. نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير”.
كانت المطربة شيرين قد حضرت التحقيق معها بنقابة المهن الموسيقية بصحبة زوجها حسام حبيب ومحاميها.
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