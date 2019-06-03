بلقيس تعلق على جريمة اغتصاب طفل وامه في الموصل… فماذا قالت؟

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يونيو 2019 03:56 صباحاً - عبّرت الفنانة اليمنية ​بلقيس​ عن غضبها الشديد من جريمة ​إغتصاب​، إرتكبت بمدينة ​الموصل​ العراقية في وضح النهار برمضان، إذ تجرد شخص من أخلاقه وفعل فعلته في طفل وأمه.

وقالت بلقيس في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي “تويتر”: “وفِي نهار رمضان؟ لماذا لا ينال المغتصب في الوطن العربي عقوبة الإعدام؟ نيل القبض والتحقيقات والحبس لن تغير واقع أنه أفسد حياة طفل للأبد وقضى على حياة امرأة بالنيل من شرفها وكرامتها للأبد أيضا”.

وأضافت: “المتحرش والمغتصب يجب أن ينالوا أقصى العقوبات فالحبس غير كاف”.

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وقالت في تغريدة أخرى: “ثلاث ارباع الأمراض النفسية في الوطن العربي جاءت من تحرشات جنسية بدأت من داخل البيت والمدرسة ومع الاقارب والإغراب والنَّاس صناديق مغلقة..لو كل متحرش يعاقب بالإيداع في مستشفى الأمراض النفسية وكل مغتصب نهايته الإعدام كان احنا بخير”.

وتابعت التغريد مطالبة بقصاص علني من المجرمين: “ما يقهرني الا الخبر: يقولك صوروا الجريمة البشعة مع الام والطفل ونقلوها لايف عبر الفيسبوك!!!!! وتم القبض وجاري التحقيقات!!!! هذا دام اعترف وشافه العالم صوت وصورة توجب القصاص (علنا) قدام الله وخلقه زي ما جاهر ببطشه نريد ان نرى قصاصه امام الدنيا جهارا”.

وكانت قد هزّت الأوساط العراقية والموصلية بشكل خاص، منذ بضعة ايام ، فضيحة «الفيديو» الذي ظهر به أحد أفراد الجيش العراقي وهو يقوم بالتحرش الجنسي بطفل ويتحدث مع رفاقه عن قيامهم باغتصاب والدته التي تحمل طفلاً رضيعاً، وتظهر هي الأخرى بالفيديو في إحدى مناطق الموصل بمحافظة نينوى.