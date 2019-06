سما المصري تتعرض للسخرية بعد تعرضها لحادث… وهكذا ردت!

View this post on Instagram

قدر الله ماشاء فعل...الحمد لله والباب دا مابيفتحش طبعا....واحد ابن حلال حب يعيد عليا فدخل في العربيه بالشكل دا...لا ونزل من عربيته يتخانق كمان...لطيف الشعب المصري دا والله ماشي بمبدأ خبطني وبكي سبقني واشتكي....ع العيد كده ياربي؟؟؟😴😴😴😴😴😴😴😴