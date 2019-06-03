سما المصري تتعرض للسخرية بعد تعرضها لحادث… وهكذا ردت!

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يونيو 2019 03:56 صباحاً - كشفت الفنانة سما المصري عن تعرضها لحادث سير وتضرر سيارتها مطمأنة متابعيها بأنها لم تصب بأي اذى.

ونشرت سما المصري صورة لسيارتها بعد الحادث وعلقت عليها قائلة: “قدر الله ماشاء فعل…الحمد لله والباب دا مابيفتحش طبعا….واحد ابن حلال حب يعيد عليا فدخل في العربيه بالشكل دا…لا ونزل من عربيته يتخانق كمان…لطيف الشعب المصري دا والله ماشي بمبدأ خبطني وبكي سبقني واشتكي….ع العيد كده ياربي؟؟؟”.

ويبدو ان سما المصري تعرضت للكثير من السخرية والشماتة بعد الحادث فنشرت تدوينة اخرى قالت فيها: “بالنسبه للشمامين اللي شمتانين في خبطه عربيتي في البوست اللي فات …هو انا حارقاك اوي كده يانطع منك له وفرحان فيا؟؟ سلامتي بالدنيا ياتيس انت وهو…انا في الجيم اهو ياشمال انت وهو ومش عايزه اصور لكم صوره كامله بجسمي كله عشان مايجلكوش مرض رعاش يانطع منك له بسبب السكس باكس بتاعتي وخسيت وايه وايه ..تاعباك سوسو وأبراج سوسو يالوووح انت وهو؟اومال هتعملوا ايه لما تشوفوا اللوك الجديد بعد العيييد؟”.