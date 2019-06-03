شركة سينرجى تحتفل بعيد ميلاد عادل إمام وتعلن عرض «فلانتينو»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت شركة سينرجى، بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، كما أعلنت عن عرض مسلسل “فلانتينو” للنجم الكبير فى شهر رمضان المقبل 2020، حيث نشر رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإعلام، صورة للزعيم عادل إمام معلقا عليها: هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم .. رمضان 2020 إن شاء الله.

وغاب الزعيم هذا العام للمرة الأولى عن الدراما التليفزيونية فى رمضان منذ 7 سنوات، حينما قدم مسلسل “فرقة ناجى عطا الله” عام 2012 واستمر بعدها فى التواجد بشكل سنوى، حيث ظهر فى رمضان 2013 بمسلسل “العراف”، و”صاحب السعادة” عام 2014، و”أستاذ ورئيس قسم” عام 2015، و”مأمون وشركاه” عام 2016، و”عفاريت عدلى علام” عام 2017، وأخيراً “عوالم خفية” عام 2018.

وتدور أحداث المسلسل حول رجل أعمال يدعى “نور عبد المجيد” متزوج من امرأة “نكدية” تجسدها دلال عبد العزيز، ويعانى من الصراع معها طول الوقت مما يجعله يفكر بالزواج بامرأة أخرى إلى أن يقابل سيدة تدعى نور وتجسدها داليا البحيرى بالصدفة فيجمعهما الاسم والحب أيضًا.

ويشارك في بطولة مسلسل “فلانتينو”، عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتى، وسليمان عيد، وحمدى الميرغنى، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.