شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء المقبل.. أبوالليف يفتتح موسما جديدا من "كينج كونج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الفنان نادر ابوالليف موسم جديد من مسرحية"كينج كونج" يوم الأربعاء المقبل والذى يوافق ثانى أيام عيد الفطرعلى مسرح البالون، والذى يقدم من خلالها أولى بطولاته المسرحية ويقدم دورا كوميديا.

العرض تدور أحداثه حول مجموعة من الفارين من آثار بركان دمر بلدهم ويبحثون عن أرض يعيشون فيها فيختلفون على كيفية إقامة بلدهم الجديدة، مجموعة تختار التنمية الصناعية والزراعية وتبنى وطنها على حب الخير، والمجموعة الثانية تختار الشر وتبنى وطنها على الاهتمام بسباق التسلح النووى وتدفع الثمن غاليًا نتيجة لاختيارها، حيث ينفجر مفاعل الشر ويدمر بلدهم للمرة الثانية، وتشير المسرحية إلى أهمية ما تصنعه مصر من حرص رئيسها على التنمية فى كل المجالات واستخدامها للطاقة الذرية فى المجالات السلمية ما ينفعها وتنفع به العالم.

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المسرحية بطولة نادر أبو الليف ومحسن محى الدين ومجدى عبد الحليم وكرم أحمد ووفاء سليمان وأسيا وأحمد صالح وإبراهيم الزهيرى وسيد مصطفى وصبرى علم الدين، تأليف سليم كتشنر، أشعار محمد الشاعر، ألحان سيد أبو العلا وتوزيع موسيقى هيثم فاروق، ديكور وملابس مجدى ونس، استعراضات محمد سميح، وإخراج محمد حسن.