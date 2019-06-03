كتب امير فتحي في الاثنين 3 يونيو 2019 02:59 صباحاً - وصفت الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية مواطنتها الفنانة هيفاء وهبي بـ “التيتة”، اي الجدة، قائلة انها تصغرها ببضعة سنوات فقط.
كلام نضال الاحمدية، جاء اثناء استضافتها في برنامج “شيخ الحارة” مع الاعلامية المصرية بسمة وهبة، بعد ان فاجأها “شيخ الحارة” بأن ابنها روني يريد الزواج من الفنانة هيفاء وهبي.
وقالت نضال الاحمدية: “انا ما عندي خبر بس لو روني بدو يتزوج التيتة هيفاء وهبي صحتين على قلبه”.
وبعد ان ابدت بسمة وهبة دهشتها من كلامها، قالت نضال الاحمدية “هيفاء وهبي يتصغرني بكم سنة”.
يذكر ان نضال الاحمدية تبلغ من العمر 56 عاما بينما يبلغ عمر هيفاء وهبي 43 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد… نضال الاحمدية: “لو ابني بدو يتزوج التيتة هيفاء وهبي صحتين على قلبه” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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