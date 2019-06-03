كتب امير فتحي في الاثنين 3 يونيو 2019 02:59 صباحاً - احتشد أكثر من مليوني مصل، مساء الأحد، لأداء صلاة العشاء والتراويح وختم القرآن بالمسجد الحرام.
وأشارت وكالة الأنباء الرسمية السعودية إلى أن “وفود الرحمن بدأت التوافد منذ الصباح لأداء مناسك العمرة وصلاة العشاء والتراويح وحضور ختم القرآن الكريم، في هذه الليلة المباركة من الليالي التي يُتحرى فيها ليلة القدر”.
وأمّ المصلين في المسجد الإمام والخطيب الشيخ عبد الرحمن السديس.
وحشدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من 12 ألف موظف وتأمين 25 ألف حافظة ماء زمزم، وأكثر من 4 آلاف عامل لتطهير وتنظيف صحن المطاف وأروقة المسجد وساحاته وسطحه، وفق المصدر السابق.
وجرت العادة على تحري “ليلة القدر”، في إحدى ليالي الوتر في العشر الأواخر من الشهر الفضيل وخاصة ليلة 27 رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من مليوني مصل يشهدون ختم القرآن بالمسجد الحرام.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.