شاهد.. رجلين يعتدون على خالد أرغنتش في الشارع!

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يونيو 2019 02:59 صباحاً - تعرض النجم التركي خالد أرغنتش لاعتداء لفظي وجسدي من قبل شخصين في الشارع خلال تواجده في منطقة اتيلار.

وبحسب فيديو تم تداوله لحادثة الاعتداء؛ يشتبك أرغنتش مع هذين الشخصين، ثم يقومان بعد الاشتباك وتجمهر الناس بركوب سيارتهما والهروب من المكان.

ووفقًا لمصادر مقربة من النجم التركي، فإن أرغنيش تقدم بشكوى ضدهما في الشرطة وتم القبض عليهما، لكن تم الإفراج عنهما بعد تقديم إفادتهما، ولم يتم حتى هذه اللحظة الكشف عن سبب هذا العراك وسبب خروجهما من عند الشرطة بهذه السرعة.