الكشف عن الموعد النهائي لعرض مسلسل عادل امام “فالنتينو”

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يونيو 2019 02:59 صباحاً - كشف المنتج المصري تامر مرسي عن الموعد النهائي لعرض مسلسل الفنان عادل إمام الذى يحمل عنوان “فالنتينو” وذلك بعد إلغاء عرضه خلال الموسم الحالي.

ونشر تامر مرسي، عبر حسابه على تويتر، صورة بوستر المسلسل مع موعد عرضه في رمضان المقبل، ومصحوبًا بالقنوات الناقلة له.

وعلق المنتج الشهير على الصورة قائلًا: “هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم”، وذلك بعد غيابه عن الشاشة لأول مرة منذ سنوات.

Advertisements

وبحسب البوستر فإن مسلسل “فالنتينو” سيعرض في رمضان 2020 على قنوات الحياة، cbc, dmc, on و watch it.

ويجسد الفنان عادل إمام خلال مسلسل ”فالنتينو“ شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله فى قصص عاطفية عديدة.